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Около 300 историй разместили на странице проекта «Красная книга Москвы»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Около 300 историй разместили на странице проекта «Красная книга Москвы»

Анастасия Волоснова

Город

В онлайн-проекте «Красная книга Москвы» опубликовали 300 историй о редких растениях и животных. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Проект был запущен Департаментом природопользования и охраны окружающей среды почти год назад. Ежедневно в Instagram-аккаунте «Красной книге Москвы» публикуют истории о редких видах столичной флоры и фауны.

Больше всего москвичам понравился рассказ о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом. Кроме того, пользователи оценили материалы о дневной бабочке зефире березовом, желтой трясогузке и подосиновике белом.

Ранее сообщалось, что папуанские пингвины Московского зоопарка начали строить гнезда к сезону размножения.

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природаРастения Красной книгиживотные
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