Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Папуанские пингвины Московского зоопарка начали строить гнезда к сезону размножения
Фото: Jerzy Strzelecki / CC BY 3.0

Папуанские пингвины Московского зоопарка начали строить гнезда к сезону размножения

Кирилл Николаев

Животные

Сезон размножения начинается у папуанских пингвинов в Московском зоопарке. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

В преддверии сезона размножения папуанские пингвины начали строить гнезда. На природе они делают их из мелких камешков, травы и перьев. В зоопарке пингвинам выдают материал для строительства.

В зоопарке рассказали, что самка откладывает в гнездо два белых яйца с интервалом в три–четыре дня. В насиживании принимают участие оба родителя. Инкубационный период длится 34–36 дней. Несмотря на интервал в откладке яиц, вылупление птенцов происходит одновременно. Птенцы остаются в гнезде в течение 30 дней. Половозрелыми папуанские пингвины становятся в два года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Фотопортреты животных Московского зоопарка покажут в международных галереях

Московский зоопаркживотныептенцы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в