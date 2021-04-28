Папуанские пингвины Московского зоопарка начали строить гнезда к сезону размножения

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Сезон размножения начинается у папуанских пингвинов в Московском зоопарке. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

В преддверии сезона размножения папуанские пингвины начали строить гнезда. На природе они делают их из мелких камешков, травы и перьев. В зоопарке пингвинам выдают материал для строительства.

В зоопарке рассказали, что самка откладывает в гнездо два белых яйца с интервалом в три–четыре дня. В насиживании принимают участие оба родителя. Инкубационный период длится 34–36 дней. Несмотря на интервал в откладке яиц, вылупление птенцов происходит одновременно. Птенцы остаются в гнезде в течение 30 дней. Половозрелыми папуанские пингвины становятся в два года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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