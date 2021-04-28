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Фотопортреты животных Московского зоопарка покажут в международных галереях
Фото: пресс-служба зоосада

Фотопортреты животных Московского зоопарка покажут в международных галереях

Полина Долганова

Животные

Снимки обитателей Московского зоопарка, сделанные фотографом Михаилом Киракосяном, будут представлены в международных галереях. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Отмечается, что снимки относятся к авторской фотосерии «Мы похожи на вас». Фотографии будут доступны для покупки онлайн и на площадках в двадцати городах мира, среди которых Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Париж и Мюнхен.

В пресс-службе добавили, что фотограф уже во второй раз сотрудничает с Московским зоопарком. Весной 2020 года он создал фотосерию «Московский зоопарк. Изоляция». На снимках была запечатлена жизнь зоосада в период пандемии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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