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Тритоны пробудились на природных территориях в Москве
Фото: pixabay.com

Тритоны пробудились на природных территориях в Москве

Полина Долганова

Животные

В столице на природных территориях проснулись тритоны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду, 28 апреля.

Отмечается, что на сегодняшний день в Москве можно встретить два вида тритонов — обыкновенного и гребенчатого. Оба вида занесены в Красную книгу столицы.

Зиму животные провели на суше, а после выхода из спячки вернулись к воде. В департаменте добавили, что земноводные приступили к размножению сразу после пробуждения.

Эксперты призывают не трогать проснувшихся животных, так как на их теле расположены железы, выделяющие яд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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