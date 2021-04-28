Диспансеризация дважды в год: как ветеринары следят за собаками-поводырями в Москве

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Собакам-поводырям в столице оказывают бесплатную помощь специалисты Государственной ветеринарной службы. Ежегодно ветеринары совершают более 200 выездов на дом. Об этом 28 апреля, в Международный день собак-поводырей, сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

— Сегодня под наблюдением ветеринарных специалистов находятся 47 собак. Для удобства владельцев собак-поводырей при оказании ветеринарной помощи и диспансеризации используются специальные автомобили, — отметил председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

За каждой собакой-поводырем закреплен ветеринарный врач. Животные проходят диспансеризацию дважды в год. Спецавтомобили ветслужбы оснащены оборудованием для диагностики и лабораторных исследований, а также несложных хирургических вмешательств. В случае когда поводырю нужна серьезная операция, его доставляют в ближайшую государственную ветеринарную клинику.

Ранее сообщалось, что животных Московского зоопарка не будут прививать от COVID-19.

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