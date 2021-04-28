Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диспансеризация дважды в год: как ветеринары следят за собаками-поводырями в Москве
Фото: pixabay.com

Диспансеризация дважды в год: как ветеринары следят за собаками-поводырями в Москве

Юлия Павлушова

Город

Собакам-поводырям в столице оказывают бесплатную помощь специалисты Государственной ветеринарной службы. Ежегодно ветеринары совершают более 200 выездов на дом. Об этом 28 апреля, в Международный день собак-поводырей, сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

— Сегодня под наблюдением ветеринарных специалистов находятся 47 собак. Для удобства владельцев собак-поводырей при оказании ветеринарной помощи и диспансеризации используются специальные автомобили, — отметил председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

За каждой собакой-поводырем закреплен ветеринарный врач. Животные проходят диспансеризацию дважды в год. Спецавтомобили ветслужбы оснащены оборудованием для диагностики и лабораторных исследований, а также несложных хирургических вмешательств. В случае когда поводырю нужна серьезная операция, его доставляют в ближайшую государственную ветеринарную клинику.

Ранее сообщалось, что животных Московского зоопарка не будут прививать от COVID-19.

Читайте также: Специалисты составили топ пород собак для ребенка

помощьветеринарысобаки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в