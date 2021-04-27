Специалисты составили топ пород собак для ребенка

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Близится окончание учебного года, пора каникул, и многие родители наконец готовы осуществить мечту ребенка — подарить ему щенка. Четвероногий друг — это здорово: он учит ответственности и преданности. Но важный вопрос — какую породу предпочесть? Ответ нам дали эксперты портала «Хвост Ньюс» (hvost.news).

Прежде всего, следует забыть о мифе, что детям будет легче наладить контакт с крошечными питомцами. Многие миниатюрные собаки довольно хрупкие — активные дети способны их случайно травмировать, плюс они чувствительны и не всегда расположены к шумным играм. Поэтому стоит обратить внимание на собак — прирожденных нянек: очаровательных золотистых ретриверов или лабрадоров. Они большие, добрые и спокойные. Их натура такова, что при правильном воспитании они стерпят даже самых несносных чад, которыми родители пока еще не успели объяснить правила обращения с собаками.. Неслучайно именно эти собаки задействованы в терапии по всему миру. Конечно, есть еще несколько пород, которые специально выводились, чтобы быть компаньонами и по своей природе предрасположены к дружбе с человеческими детенышами. Например, это:

1. Ирландский сеттер. Умный, элегантный, чуткий, отзывчивый, жизнерадостный. С ним даже самый печальный плакса утешится.

2. Бордер-колли. Пастух. Пес как никто другой умеет следить за подопечными и наводить порядок в многочисленной компании. Собака душевная, послушная, уравновешенная, не агрессивная, поэтому находиться рядом с ней одно удовольствие.

3. Зенненхунд. Роскошный великан, к которому сразу хочется прижаться, будь вам хоть десять лет, хоть сорок. Собака необыкновенно красивая, талантливая, обожает путешествовать, обязательно разделит с хозяевами их спортивные увлечения, и, безусловно, погоняет мяч с детьми.

4. Бассет-хаунд. Его глаза вовсе не грустные! Это четвероногое чудо чрезвычайно ласковое, миролюбивое и самодостаточное. Он не будет навязываться, требовать постоянного внимания, и точно никогда не обидит.

5. Вельш-корги. Существует кельтская легенда о происхождении этой породы: в древние времена корги жили с эльфами и возили их на своих спинах, как лошадки. Однажды эльфы подружились с детьми пастуха и подарили им пару таких «лошадок». Так что корги, с их улыбающейся мордочкой и забавными лапками — настоящее волшебство, к которому дети неизменно тянутся.

6. Джек-рассел-терьер. Это натуральная динамо-машина, не знающая усталости. Ребенку интроверту, любящему почитать, он противопоказан. А вот для того, кто тоже не может ни минуты усидеть на месте, — это отличный компаньон.

Бигли, сенбернары, пудели, ньюфаундленды тоже подойдут для детей. Все индивидуально. В любом случае следует все тщательно обдумать, пообщаться с заводчиками и не торопиться с выбором.

И не забывайте, что владение домашним животным — это большая ответственность, а вот выбрать все лучшее и нужное для вашего нового питомца, подсказать вам ответы на интересующие вас вопросы или просто посоветоваться вы можете всегда в любом магазине сети «Бетховен» — просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru

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