Животных Московского зоопарка не будут прививать от COVID-19

Фото: АГН Москва

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Животных в Московском зоопарке не собираются прививать от коронавируса. Об этом заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, такое решение было принято после консультаций с ветеринарами и зоологами.

— У нас в коллекции есть достаточно редкие животные, исчезающие животные и животные, которые находятся в Красной книге, поэтому рисковать коллекцией, конечно, мы не можем себе позволить, — сказала Светлана Акулова.

Большинство зоопарков пока что не прививают животных от COVID-19, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защищать животных от COVID-19.

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