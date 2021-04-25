Вирусологи объяснили, зачем нужна вакцина от COVID-19 для животных

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцину от коронавируса для животных ученые разработали для перестраховки. Об этом заявили профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский и профессор вирусологии, писатель Александр Чепурнов.

По словам экспертов, четвероногие переносят инфекцию в легкой форме, но могут представлять опасность для человека, если станут ее носителями.

Уточняется, что вспышки заболевания COVID-19 пока что были зафиксированы только у норок. Также заболеть вирусом могут кошки и, вероятно, свиньи, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что число введенных людям вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард доз.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Спутник V» признали самой безопасной вакциной в Венгрии