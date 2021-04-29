Брачный период начался у краснокнижных остромордых лягушек в Измайловском лесопарке

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Брачный период начался у краснокнижных остромордых лягушек, которые обитают в Оленьем пруду в Измайловском лесопарке. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Уточняется, что в Красную книгу Москвы занесены травяные и остромордые лягушки.

— Травяная — под третьей категорией редкости как уязвимый вид, а остромордая — под второй: редкий или малочисленный вид. Тем более радует новость, что остромордые лягушки (а именно они обитают в Оленьем пруду) приступили к увеличению численности, — говорится в сообщении.

Остромордые лягушки размножаются в лесных стоячих водоемах. Самки откладывают икру на дне в теплых местах. Отмечается, что каждая лягушка может отложить до трех тысяч икринок. Головастики появятся из икринок спустя неделю, а еще через 50–60 дней мальки станут лягушатами, пишет агентство городских новостей «Москва».

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