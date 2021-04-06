Чучело гималайской медведицы, умершей в Московском зоопарке, выставят в музее

Фото: moscowzoo.ru

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

В Государственном биологическом музее имени Тимирязева выставят чучело гималайской медведицы Будур, которая ранее скончалась в Московском зоопарке. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова во вторник, 6 апреля.

— Чучело будет использоваться в научных и просветительских целях, — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о смерти медведицы Будур во время спячки.

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