Горожанам рассказали о том, как встречает весну Московский зоопарк

Фото: Пресс-служба столичного зоосада

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Животные пробуждаются от зимней спячки, появляются новые обитатели, а вольеры обновляются — вот лишь несколько событий, которые сейчас происходят в столичном зоосаде.

Среди пополнений — малыш весом девять килограммов, который родился в семье сычуаньских такинов Ксии и Дони. У него пока нет имени, но он активно питается молоком матери и уже начинает пробовать еду для взрослых. Всего в зоопарке пять такинов. Они являются исчезающим видом.

— Мы стараемся максимально не вмешиваться в процесс размножения сычуаньских такинов — они и так отлично справляются с этой задачей. Мы следим за их здоровьем, вовремя оказываем необходимую помощь, обогащаем среду, одновременно стараясь оставлять территорию такинов непосредственно их территорией, — рассказал заведующий отделом копытных Игорь Царев.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Малыши очень редкого семейства агамовых — хамелеоновых гоноцефалов — своим рождением обрадовали специалистов организации. Их крайне тяжело размножать в неволе. На изучение всех факторов их регулярного размножения может понадобиться еще один год.

У пары кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи на свет появились пять щенков. Это уже их третье потомство. Спустя год щенки покинут стаю и создадут собственную семью. Для них созданы все условия: есть обогреваемый домик и большая территория, где можно копать норы.

Из спячки в столичном зоосаде первыми вышли сурки. Самец Арчи уже вылез на поверхность, а его партнерши Сара и Нагайна пока спят.

— Арчи чувствует себя прекрасно, но пока осторожен. В первые дни после пробуждения он совершает короткие обходы своих владений, оставляя свежие метки на земле: чтобы каждый незваный гость знал, что заходит на чужую территорию, — объяснили в зоосаде.

За сурками проснулись еноты. Они, как отмечается, чувствуют себя прекрасно и скоро начнут набирать вес.

Фото: АГН Москва

К пробуждению бурой медведицы Розы и гималайского медведя Аладдина подготовились заранее: разложили салат, груши и яблоки. Животным уже 29 и 27 лет соответственно.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В вольерах уже начали менять декорации, обновлять грунт и делать генеральную уборку. Так, у медведя-губача по кличке Пельмень обновили гамак, в котором он проводит много времени. Вечернее освещение появилось в вольерах харзы, выдр и валлаби — это упростит процесс наблюдения за ними для посетителей. С 1 апреля зоопарк работает до 20:00, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о начале брачного периода птиц в столичном зоопарке.

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