Столичный Парк Горького запустил акцию по защите птиц «Крылатые соседи»

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Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Парк Горького запустил акцию «Крылатые соседи» для защиты птиц и изучения их поведения в городе. Об этом сообщила руководитель отдела развития парка Екатерина Кутьева в субботу, 3 апреля.

— Мы рассчитываем на очень тесное взаимодействие с нашими посетителями. Это не просто программа про парк, это программа, в которой посетители будут участвовать в развитии парка... — рассказала она.

В рамках проекта планируется создать интерактивную карту мест гнездовий и заселенных скворечников, используя силы сотрудников парка, жителей города и орнитологов. Существующие программы, которые функционируют в Москве, по словам Кутьевой, никак не используются в работе парковых служб и не аккумулируются в городском хозяйстве.

Проект, по словам главы парка Павла Трехлеба, готовился больше года и должен был быть запущен в 2020 году. Он позволит внести изменения в работу служб парка, чтобы птицы чувствовали себя комфортно, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о начале брачного периода птиц в Московском зоопарке.

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