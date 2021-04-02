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Собчак предложила отметить День птиц вместо Дня дурака
Фото: instagram/xenia_sobchak

Собчак предложила отметить День птиц вместо Дня дурака

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и журналист Ксения Собчак напомнила, что 1 апреля помимо Дня дурака отмечается также День птиц, и предложила «мыслить шире».

В своем Instagram звезда разместила пост, посвященный первоапрельским розыгрышам, и предупредила хэштегом #даженедумайте, что не хотела бы стать объектом чужих шуток.

Собчак предложила подписчикам не обращать внимания на День дурака, мыслить шире и мечтать выше. А в связи с тем, что 1 апреля также является Днем птиц, телеведущая пожелала всем, чтобы полет фантазий оказался «выше уровня полета самого смелого орла».

Ранее Ксения Собчак похвасталась в соцсети достижениями сына Платона, отметив, что раньше с непониманием относилась к женщинам, которые выставляют на всеобщее обозрение успехи своих детей.

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