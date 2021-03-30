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«Не удержаться»: Собчак похвасталась достижениями сына
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Не удержаться»: Собчак похвасталась достижениями сына

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и журналист Ксения Собчак продемонстрировала достижения своего сына Платона, родившегося в браке с актером Максимом Виторганом.

В своем Instagram Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлен ребенок с почетной грамотой, озаглавленной Star of the Week («Звезда недели»). В грамоте на английском языке говорится, что Платон награжден за то, что всегда помогает прибираться и дружелюбен по отношению к другим.

В подписи к снимку Собчак отметила, что прежде негативно относилась к женщинам, которые публикуют свидетельства успехов своих детей, однако на этот раз «сама такая мамаша».

Подписчики Собчак с пониманием отнеслись к ее желанию поделиться гордостью за сына. Божена Рынска заявила, что «Платоном хвастаться не грех», потому что ребенок «прекрасно воспитан и дивно хорош собою».

Ранее отец Платона, актер Максим Виторган опубликовал новую фотографию ребенка.

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