«Не удержаться»: Собчак похвасталась достижениями сына
Телеведущая и журналист Ксения Собчак продемонстрировала достижения своего сына Платона, родившегося в браке с актером Максимом Виторганом.
В своем Instagram Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлен ребенок с почетной грамотой, озаглавленной Star of the Week («Звезда недели»). В грамоте на английском языке говорится, что Платон награжден за то, что всегда помогает прибираться и дружелюбен по отношению к другим.
В подписи к снимку Собчак отметила, что прежде негативно относилась к женщинам, которые публикуют свидетельства успехов своих детей, однако на этот раз «сама такая мамаша».
Подписчики Собчак с пониманием отнеслись к ее желанию поделиться гордостью за сына. Божена Рынска заявила, что «Платоном хвастаться не грех», потому что ребенок «прекрасно воспитан и дивно хорош собою».
Ранее отец Платона, актер Максим Виторган опубликовал новую фотографию ребенка.
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