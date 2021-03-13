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«Третий подход»: Максим Виторган провел тренировку для сына
Максим Виторган / Фото: www.instagram.com/mvitorgan/

«Третий подход»: Максим Виторган провел тренировку для сына

Елизавета Борисова

Звезды

Максим Виторган и Нино Нинидзе улетели с детьми на Мальдивы. В отпуске актер не только наслаждается отдыхом, но и активно занимается спортом вместе со своим сыном.

Актер поделился на своей странице в соцсети Instagram фото, на которых запечатлел, как он провел для сына персональную тренировку. Четырехлетний Платон качал пресс, подтягивался и отжимался.

— Думаю, место встречи и способ мести уже назначены. Осталось только Платону немного подрасти, — написал Максим Виторган.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак родила Максиму Виторгану сына в 2016 году, однако пара рассталась в 2019-м.

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тренировкаМаксим ВиторганМальдивы
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