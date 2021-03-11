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«Алла уже с трудом сдерживалась»: названы возможные причины разрыва Пугачевой и Киркорова
Фото: Youtube / Рустам Солнцев

«Алла уже с трудом сдерживалась»: названы возможные причины разрыва Пугачевой и Киркорова

Виктория Федотова

Звезды

Участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев предположил, почему артистка Алла Пугачева разорвала отношения с бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Ранее она отписалась от него в соцсетях.

— Мне кажется, вначале у них произошел эстетический разрыв. В тот момент, когда Алла стала выглядеть вот так (Солнцев показывает фото похудевшей Пугачевой в вечерних нарядах), Киркоров продолжал выглядеть так, и она это все терпела, — сообщил блогер, показывая фотографии поп-короля в кричащих и ярких нарядах.

Блогер напомнил, что даже после развода Киркоров и Пугачева продолжали общаться и появляться на общих мероприятиях.

— Но, думаю, разрыв уже намечался, могу вам сказать по собственным заметкам, Алла уже с трудом сдерживалась, чтобы не говорить гадости об этом гражданине. На общих съемках слегка подтрунивала над ним, а Филипп сидел с невозмутимым видом, — отметил блогер.

Солнцев напомнил, что Пугачева уже давно не в шоу-бизнесе, он ее понимает, потому что «трудно ассоциировать себя с этой помойкой». Вторая возможная причина разрыва между двумя звездами в том, что Киркоров не вписывается в семью артистов, где Пугачева – любящая молодая мать, спокойная женщина, а ее муж – Максим Галкин – «абсолютно влюбленный, безумный папаша».

— Полный баланс, в этот баланс не стал вписываться Филипп Киркоров. Он был героем всех их семейных представлений, — отметил Солнцев.

Участник шоу «Дом-2» отметил, что за последнее время Киркоров сделал много, «чтобы быть смешным и ему перестали верить». Он все больше стал походить на персонажа, на которого странно смотрели.

Видео опубликовано на YouTube.

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