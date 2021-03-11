«Скажи хоть слово»: Солнцев возмутился молчанием Пугачевой в соцсетях

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев возмутился молчанием российских звезд, которые не реагируют на резонансные общественно-политические события в стране.

— У них огромные платформы, они должны участвовать в жизни общества, они должны говорить. Помогать обществу. А как молчит Пугачева! Никогда ничего! Я написал два материала об этом, так и были озаглавлены «Почему молчит Алла Пугачева?» — пояснил Солнцев.

На вопрос журналистки Алены Жигаловой, о чем должна писать Пугачева, Солнцев ответил, что артистка — молодая мать, у нее молодой муж, и об этом она может писать.

— Когда ты видишь, что тут несправедливость, но скажи ты хоть слово, ну муркни ты у себя в сторис, люди услышат тебя, это будет иметь цитируемость, уважение. Будут говорить: «Алла сказала!» — считает Солнцев.

Видео опубликовано на YouTube.

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