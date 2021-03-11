Критик Сергей Соседов объяснил, в чем крутость Аллы Пугачевой

Фото: Youtube /Х-фактор

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов объяснил молодежи, в чем крутость певицы Аллы Пугачевой.

— Я сам себе задаю этот вопрос, а что такого было в ней? Ничего не было, она была такой же певицей, артисткой как все остальные. Такой же, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова. Она была нисколько не выше их. Но грамотно создали мифологию, пиар впервые был опробован на ней благодаря режиссеру Стефановичу, который придумал надувание артистки. Это внушалось в интервью, — заявил Соседов.

Соседов добавил, что у Пугачевой был «театр песни», когда она работала на контрастах, рыдая в сонетах Шекспира, и в то же время петь «песню первоклассника».

— Публика в шоке, они еще не отошли от твоих слез. И вдруг уже первоклассник, они уже невменяемые. И ты должна их бросать то в огонь, то в прорубь. Про тебя должны говорить разное, — считает кинокритик.

Кроме того, в различных интервью Пугачева вела себя по-разному, когда она могла показать себя вульгарной женщиной, а через две недели на «Огоньке» аристократкой. Пугачева балансировала на том, что всегда удивляла и провоцировала зрителей.

— Вокруг должны все время судачить и спорить. А сейчас слушаешь эти песни, да, прекрасные песни, хорошее исполнение, но говорить, что это ах, конечно, нет, — отметил Соседов.

Видео опубликовано на YouTube.

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