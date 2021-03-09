«Аморфное существо»: Соседов оценил шансы Манижи на Евровидении

Манижа / Фото: 1tv.ru

России необходимо отказаться от Евровидения, чтобы больше не позориться, выбирая абсолютно аморфных артистов. Так музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал решение отправить 29-летнюю певицу Манижу на песенный конкурс в Нидерланды.

Критик убежден, что выступление артистки не вызовет восторга у слушателей, поскольку ее быстро забудут.

— Вы знаете, честно говоря, то, во что Евровидение сейчас превратилось, — это шлак, в котором почему-то мы продолжаем принимать участие. И ладно бы если Россию представляли какие-то достойные артисты. Из года в год я комментирую выступление то одного никчемного артиста по имени А, то другого не менее никчемного по имени Б. Так вот эта самая Манижа в их ряду, такое же аморфное существо, — сказал Соседов корреспонденту «Вечерней Москвы».

По его словам, ни выступление Манижи, ни ее песня не содержат ничего такого, что могло бы зацепить или удивить.

Критик считает, что Евровидение нужно закрыть, поскольку конкурс талантов, некогда являвшийся таковым, давно утратил значимость, превратившись в «дешевое постановочное шоу с фриками».

— А еще лучше, чтобы Россия перестала участвовать, чтобы не позориться. Мне так надоело анализировать ничтожные выступления так называемых наших артистов, что просто сил нет, — сказал он.

Соседов признался, что больше не будет смотреть это шоу и откажется от комментариев, связанных с Евровидением.

Напомним, по итогам зрительского голосования российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке. Группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в проекте. Фронтмен группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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