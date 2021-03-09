Дробыш сравнил Манижу с «Бурановскими бабушками»

Фото: instagram/manizha

Идея отправить на конкурс Евровидение в Нидерланды певицу Манижу не самая блестящая. Такое мнение высказал музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш.

По его словам, он ничего не имеет против 29-летней исполнительницы, но люди, которые решили отправить именно ее представлять страну, были весьма субъективны:

— Я ничего плохого сказать о Маниже не хочу. Она, возможно, превосходный вокалист, я просто не слышал, как она поет, как, собственно, не видел ее конкурсного выступления. Но, если в Сети о песне высказываются нелестно, то это уже о многом говорит.

При этом Дробыш оценил шансы композиции на победу с учетом того, что представительница России будет петь ее на русском языке впервые спустя 12 лет. Дробыш уверен, что язык не влияет на конечный результат:

— Вспомните «Бурановских бабушек», у которых песня на 90 процентов состояла из удмуртских слов за исключением припева. Если бы я вам за год до их выступления сказал, что удмуртский язык неплох для Евровидения и с ним можно занять второе место, вы бы мне не поверили.

В то же время собеседник «ВМ» отметил, что в песне Манижи может содержаться «какая-то хуковая история, которая, быть может, сыграет в пользу исполнительницы». В заключение композитор заметил, что исключать возможность победы в песенном конкурсе нельзя.

Ранее стало известно, что Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году с песней под названием Russian Woman. При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом Uno.

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