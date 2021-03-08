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Певица Manizha поедет на Евровидение от России с песней «Russian woman»
Фото: eurovision.tv

Певица Manizha поедет на Евровидение от России с песней «Russian woman»

Никита Абрамов

Звезды

Певица Manizha представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году. Она поедет на фестиваль с песней «Russian woman». Об этом сообщили в понедельник, 8 марта, в эфире Первого канала.

Ранее музыкальная группа Little Big отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение. Лидер группы Илья Прусикин рассказал, что решение было принято совместно с Первым каналом. Он отметил, что группе не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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