Певица Manizha поедет на Евровидение от России с песней «Russian woman»

Фото: eurovision.tv

Певица Manizha представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году. Она поедет на фестиваль с песней «Russian woman». Об этом сообщили в понедельник, 8 марта, в эфире Первого канала.

Ранее музыкальная группа Little Big отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение. Лидер группы Илья Прусикин рассказал, что решение было принято совместно с Первым каналом. Он отметил, что группе не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

Читайте также: «Скоро поедешь ты»: Киркоров захотел отправить Даву на Евровидение