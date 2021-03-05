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«Скоро поедешь ты»: Киркоров захотел отправить Даву на Евровидение
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Скоро поедешь ты»: Киркоров захотел отправить Даву на Евровидение

Анастасия Чанцева

Звезды

Певец Филипп Киркоров на презентации трека Sugar исполнительницы Натальи Гордиенко сообщил, что хочет отправить блогера Давида Манукяна на Евровидение от Армении.

— А скоро поедешь ты, Давид, от Армении, — заявил Киркоров

— На Евровидение едем? Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю, — ответил Дава.

«Скоро поедешь ты»: Киркоров захотел отправить Даву на Евровидение Фото: instagram/dava_m

Давида Манукяна ранее не воспринимали как серьезного музыканта. Но все изменилось после того, Киркоров записал с ним совместный трек под названием «Роли на руке». Тогда на блогера обрушилась слава, передает Teleprogramma.

Ранее Филипп Киркоров представил песню участницы Евровидения от Молдавии.

Читайте также: Организаторы рассказали о формате Евровидения в 2021 году

Филипп КиркоровЕвровидениеДавид Манукян
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