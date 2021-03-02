Организаторы рассказали о формате Евровидения в 2021 году

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Организаторы конкурса Евровидение намерены реализовать второй сценарий проведения мероприятия в этом году, согласно которому всем участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

— Дух и традиция конкурса песни Евровидение заключаются в том, чтобы объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в мае в Роттердаме, — отметил исполнительный директор музыкального конкурса Мартин Остердаль.

Он добавил, что здоровье и безопасность всех присутствующих на конкурсе лиц является главным приоритетом для организаторов.

Как указывается в пресс-релизе Евровидения, всем исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. По прилету на руках должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанная не позднее чем за 72 часа до вылета. Делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением проведения репетиций или живых выступлений. Количество членов делегаций из разных стран и представителей СМИ также будет сокращено.

Ранее сообщалось, что представителя России на музыкальном конкурсе выберут 8 марта.

Напомним, конкурс Евровидение был отменен в прошлом году из-за пандемии. Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno, передает ТАСС.