Надо взять и жахнуть. Каким для нас станет Евровидение в 2021 году

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Конкурс в этом году планируется провести в традиционном формате. Нидерланды уже готовятся принимать гостей. Кто же может защитить честь России?

Итак, 65-й конкурс песни Евровидение в 2021 году пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Многие страны уже начали активно готовить участников к выступлениям. Важно, что из-за ситуации с пандемией организаторы разрешили выступить участникам прошлого года. Но с новыми песнями.

На это пошли 18 из 41 заявленных стран. Кто поедет от России — пока неясно, отборочный тур проходит в закрытом режиме и по традиции вынести вердикт должны в конце февраля — начале марта. Безусловно, группа Little Big, взорвавшая в прошлом году своей песней Uno европейские чарты и YouTube (рекордные 184 миллиона просмотров клипа, подготовленного для конкурса). Да и сами артисты высказывались, что не против «обуздать» европесню во второй раз. Но пока тишина, интрига.

— Думаю, что на «Евровидение» должна поехать именно эта группа, — поделился Роберт Погосян, директор группы «Руки вверх». — Потенциал у них очень сильный. Я просто уверен в том, что ребята там победят. По крайней мере, шансы высокие. От них были без ума не только в России. И выглядят они по-западному.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, надо давать возможности и другим артистам. Отправьте сейчас кого-то другого, — заявил продюсер.

Например, Моргенштерна. Как будто у нас больше нет никого. Зацепились за одного и держимся. Это как тысячу раз повторять одну и ту же программу. Надо делать паузу. Алишер — модный, взрослый парень. Все у него отлично. Выйдет, споет песню и красиво повыпендривается. Если вы хотите там всех удивить, тогда давайте делайте резкие движения. Зачем заниматься полутонами? Я абсолютно уверен в том, что мы своим участием поднимаем статус этого конкурса. Отправьте его и Шнура туда же. Давайте повеселимся. Это как раз то, что им нужно. Каковы шансы на успех? Большие! Поверьте мне. Ну посмотрите, кто там выигрывает. На «Евровидении» музыка низкого уровня. Если уж принимать участие в конкурсе, то надо сделать это так мощно, чтобы хотя бы о тебе говорили, чтобы тебя запомнили. Не надо страдать, а надо просто взять и жахнуть. Видите, Филипп Киркоров штурмом берет это «Евровидение», и я просто уверен в том, что рано или поздно возьмет.

Эксперты в качестве претендентов на поездку от России видят также: блогера Даню Милохина, уникального вокалиста Димаша Кудайбергена, певиц Клаву Коку и Зиверт.

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