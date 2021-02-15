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Автор хитов Евровидения рассказал об универсальности английского языка
Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

Автор хитов Евровидения рассказал об универсальности английского языка

Елена Фролова

Общество

Английский язык всегда был универсальным для песенного конкурса Евровидение. Если участники хотят спеть свои композиции на нем, то это их право. Об этом рекордсмен конкурса (написал тексты для восьми песен и пяти разных стран), поэт Карен Кавалерян рассказал NEWS.ru.

— Нет разницы, на каком языке петь. Важен посыл, который человек хочет донести. Язык — это средство коммуникации, и английский знают почти все жители Европы, в отличие от русского, — пояснил Карен Кавалерян.

По его словам, тот, кто хочет быть услышанным, сделает это на близком европейцам языке.

— Вы получите больше баллов и займете более высокое место. Евровидение — это конкурс, — добавил эксперт.

Он также отметил, что не стоит политизировать ни само песенное состязание, ни универсальный язык, на котором поют исполнители.

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конкурсЕвровидениеанглийский язык
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