«Не так, как привыкли»: организаторы Евровидения рассказали о формате конкурса

Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

Песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет не в привычном для всех формате. Об этом заявил исполнительный директор Мартин Остердаль, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, 65-й конкурс «Евровидение», по словам спикера, «определенно пройдет в мае». При этом он отметил, что разного рода ограничения не дают возможностей для того, чтобы масштабный песенный «баттл» состоялся в своем привычном формате.

В пресс-службе Евровидения также добавили, что из четырех возможных сценариев конкурса организаторы пока сосредоточились на втором, подразумевающем соблюдение социальной дистанции.

Как уточняет «Царьград», план «Б» включает в себя выступление артистов на сцене, но с учетом одного из главных санитарно-эпидемиологических правил — соблюдения дистанции 1,5 метра между людьми. Также на объекте будут применяться строгие меры для охраны здоровья и безопасности людей.

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