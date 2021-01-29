Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на Евровидении в 2021 году от России

Фото: youtube.com / aura.by

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров признался, что хотел бы видеть на международном конкурсе Евровидение в 2021 году от России группу Little Big.

Он отметил, что по условиям конкурса страна сама может решать оставлять артиста, который был заявлен в предыдущем году, или выбирать нового.

— Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга, — цитирует слова Киркорова РИА Новости.

Певец добавил, что ребята из группы смогут снова придумать такую песню, как в прошлом году. Он отметил, что с песней «Uno» у них были все шансы на победу.

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Отмечается, что сам артист в 2021 году стал продюсером участницы песенного конкурса из Молдавии Натальи Гордиенко.

Напомним, что в 2020 году конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая, однако музыкальное событие отменили из-за пандемии коронавируса. Конкурс прошел в режиме онлайн без объявления победителей. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней «Uno», клип на которую стал самым просматриваемым на канале конкурса на YouTube.

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