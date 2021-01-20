Моргенштерн заявил, что готов поехать на Евровидение

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн, заявил, что готов представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Вечером во вторник, 19 января, музыкант выложил в разделе Stories соответствующее сообщение о конкурсе.

— Я готов ехать на Евровидение, — написал Моргенштерн.

Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Ранее сообщалось, что на Евровидение музыканта пригласил продюсер Иосиф Пригожин, сославшись на неактуальность группы Little Big. Этот музыкальный коллектив должен был представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году, но мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

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