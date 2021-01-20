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Моргенштерн заявил, что готов поехать на Евровидение
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн заявил, что готов поехать на Евровидение

Анастасия Волоснова

Звезды

Рэпер Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн, заявил, что готов представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Вечером во вторник, 19 января, музыкант выложил в разделе Stories соответствующее сообщение о конкурсе.

— Я готов ехать на Евровидение, — написал Моргенштерн.

Моргенштерн заявил, что готов поехать на ЕвровидениеФото: instagram.com/morgen_shtern/

Ранее сообщалось, что на Евровидение музыканта пригласил продюсер Иосиф Пригожин, сославшись на неактуальность группы Little Big. Этот музыкальный коллектив должен был представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году, но мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

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певецЕвровидениеМоргенштерн
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