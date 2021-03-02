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Представителя России на конкурсе Евровидение выберут 8 марта
Фото: eurovision.tv

Представителя России на конкурсе Евровидение выберут 8 марта

Юлия Ямпольская

Музыка

Представителя России на международном конкурсе Евровидение выберут зрительским голосованием в специальном шоу на Первом канале, которое пройдет 8 марта. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Первого канала.

По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюты, существуют два способа отбора участников.

— Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса, — цитирует его слова Интерфакс.

Аксюта отметил, что в 2021 году в России песню и артиста выберут зрители.

Напомним, музыкальный конкурс Евровидение, который был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

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