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Филипп Киркоров представил песню участницы Евровидения от Молдавии
Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров представил песню участницы Евровидения от Молдавии

Татьяна Плотникова

Музыка

Певец и продюсер Филипп Киркоров представил композицию Sugar, с которой выступит на конкурсе Евровидение-2021 участница от Молдавии Наталья Гордиенко. Презентация песни состоялась в четверг, 4 марта, в столичном театре Crave.

Представляя певицу в качестве продюсера, Киркоров напомнил, что 25 лет назад представлял Россию на Евровидении в Дублине и занял 17-е место. Артист заявил, что ему не стыдно за тот результат, однако отметил, что пообещал себе взять Евровидение «измором».

Гостями презентации стали продюсеры Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Дмитрий Богачев, Яна Рудковская, певцы Николай Басков, Бедрос Киркоров, Кристина Орбакайте, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Тимати, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Лолита Милявская, Лариса Долина, Диана Арбенина, модельер Валентин Юдашкин, фигурист Евгений Плющенко.

Ранее стало известно, что исполнителя, который представит Россию на Евровидении, выберут 8 марта. В отборе примут участие группа Little Big, Моргенштерн, Егор Крид и Антон Беляев.

Финал конкурса пройдет 22 мая в офлайн-формате. При этом численность делегаций и присутствующих журналистов сократят, решение о допуске зрителей на шоу пока не принято.

Читайте также: Организаторы рассказали о формате Евровидения в 2021 году

песниФилипп КиркоровЕвровидение
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