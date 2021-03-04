Группа Little Big примет участие в отборе на Евровидение в 2021 году

Фото: Youtube.com / Eurovision Song Contest

Российская рейв-группа Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение» в 2021 году. Музыкальный конкурс пройдет в мае в Нидерландах.

Среди участников в отборочном туре также представлены Моргенштерн, Егор Крид и Антон Беляев. Проголосовать за кандидата, который представит Россию на песенном конкурсе, можно 8 марта.

Петербургский коллектив должен был выступать на Евровидении в 2020 году. Однако из-за пандемии конкурс не состоялся, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось о формате проведения музыкального конкурса Евровидение в 2021 году. Организаторы планируют реализовать сценарий, при котором участники обязаны будут соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также: «Маленькая испуганная девочка»: Савичева объяснила, почему провалилась на Евровидении