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Моргенштерн и Крид вошли в список возможных участников Евровидения
Фото: eurovision.tv

Моргенштерн и Крид вошли в список возможных участников Евровидения

Никита Абрамов

Звезды

Названы артисты, которые вошли в шорт-лист возможных участников музыкального конкурса Евровидение от России. В списке потенциальных участников оказались рэп-исполнители Моргенштерн и Егор Крид.

Также список пополнили Антон Беляев и дуэт #2Маши. Исполнителя, который будет представлять Россию на музыкальном конкурсе, выберут 8 марта, передает Telegram-канал Super.

Ранее сообщалось о формате проведения музыкального конкурса Евровидение в 2021 году. Организаторы планируют реализовать сценарий, при котором участники обязаны будут соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также: «Вы думали, я кончился?»: Моргенштерн рассказал поклонникам о своем возвращении

Егор КридЕвровидениеМоргенштерн
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