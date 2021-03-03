Моргенштерн и Крид вошли в список возможных участников Евровидения

Фото: eurovision.tv

Названы артисты, которые вошли в шорт-лист возможных участников музыкального конкурса Евровидение от России. В списке потенциальных участников оказались рэп-исполнители Моргенштерн и Егор Крид.

Также список пополнили Антон Беляев и дуэт #2Маши. Исполнителя, который будет представлять Россию на музыкальном конкурсе, выберут 8 марта, передает Telegram-канал Super.

Ранее сообщалось о формате проведения музыкального конкурса Евровидение в 2021 году. Организаторы планируют реализовать сценарий, при котором участники обязаны будут соблюдать социальную дистанцию.

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