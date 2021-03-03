Моргенштерн и Крид вошли в список возможных участников Евровидения
Названы артисты, которые вошли в шорт-лист возможных участников музыкального конкурса Евровидение от России. В списке потенциальных участников оказались рэп-исполнители Моргенштерн и Егор Крид.
Также список пополнили Антон Беляев и дуэт #2Маши. Исполнителя, который будет представлять Россию на музыкальном конкурсе, выберут 8 марта, передает Telegram-канал Super.
Ранее сообщалось о формате проведения музыкального конкурса Евровидение в 2021 году. Организаторы планируют реализовать сценарий, при котором участники обязаны будут соблюдать социальную дистанцию.
Читайте также: «Вы думали, я кончился?»: Моргенштерн рассказал поклонникам о своем возвращении