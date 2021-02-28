«Вы думали, я кончился?»: Моргенштерн рассказал поклонникам о своем возвращении
Рэпер Алишер Валеев, больше известный как Моргенштерн, рассказал поклонникам о своем возвращении, а также предупредил, что сделает скоро что-то необыкновенное.
— Вы думали, я кончился? Я тоже так думал. У меня была депрессуха, — обратился он к подписчикам в сторис в своем Instagram-аккаунте, заявив в конце, что вернулся.
Кроме того, Моргенштерн объявил себя главным событием 2021 года.
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