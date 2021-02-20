«Не рановато ли?»: Ургант высказался об идее создания музея Моргенштерна

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Актер Андрей Ургант высказался об идее создания музея Моргенштерну в Санкт-Петербурге. Он считает, что музыкант еще слишком молод и ничем не заслужил музея в свою честь.

— Что там будет, трусы его? Он молодой, и мы открываем ему музей. Не рановато ли? Может быть, подождем, пока он сдохнет, тогда откроем музей и памятник, — заявил актер.

Сам Ургант считает, что следует открыть музей музыкальному направлению, а не конкретному рэперу. По словам актера, нельзя сравнивать этого исполнителя с другими известными людьми, так как он этого еще ничем не заслужил, пишет 78.ru.

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