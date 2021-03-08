Кадр из клипа «Skibidi» (2018 год)

Музыкальная группа Little Big не поедет на Евровидение от России в 2021 году. Об этом в понедельник, 8 марта, рассказал лидер группы Илья Прусикин.

— К сожалению или к счастью, группа Little Big не представит Россию на Евровидении-2021, — сообщил Прусикин в эфире Первого канала.

Он также отметил, что это решение принимали совместно с Первым каналом. Прусикин объяснил, что им не хотелось, чтобы их новую песню сравнивали с «Uno». Ролик с их предыдущей песней на конкурсный отбор стал самым просматриваемым на YouTube-канале за всю историю Евровидения.

Прусикин заявил, что в России много других талантливых артистов, которым стоит поехать на конкурс.

Читайте также: «Пути разошлись»: Ильич из Little Big прокомментировал смерть экс-участницы группы