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Группа Little Big не поедет на Евровидение от России
Кадр из клипа «Skibidi» (2018 год)

Группа Little Big не поедет на Евровидение от России

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальная группа Little Big не поедет на Евровидение от России в 2021 году. Об этом в понедельник, 8 марта, рассказал лидер группы Илья Прусикин.

— К сожалению или к счастью, группа Little Big не представит Россию на Евровидении-2021, — сообщил Прусикин в эфире Первого канала.

Он также отметил, что это решение принимали совместно с Первым каналом. Прусикин объяснил, что им не хотелось, чтобы их новую песню сравнивали с «Uno». Ролик с их предыдущей песней на конкурсный отбор стал самым просматриваемым на YouTube-канале за всю историю Евровидения.

Прусикин заявил, что в России много других талантливых артистов, которым стоит поехать на конкурс.

Читайте также: «Пути разошлись»: Ильич из Little Big прокомментировал смерть экс-участницы группы

ЕвровидениеLittle BigИлья Прусикин
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