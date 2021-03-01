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«Пути разошлись»: Ильич из Little Big прокомментировал смерть экс-участницы группы
Фото: instagram.com/littlebigband

«Пути разошлись»: Ильич из Little Big прокомментировал смерть экс-участницы группы

Ростислав Зубков

Культура

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин отреагировал на новость о смерти бывшей участницы коллектива, певицы Анны Кастельянос (Каст). Комментарий по этому печальному поводу Ильич оставил в социальных сетях.

Музыкант назвал Анну хорошим человеком и отметил, что Каст, а также Олимпия были участницами первого состава группы.

— В дальнейшем наши пути разошлись, — написал Прусикин в Instagram.

По словам артиста, у Анны было больше жизненной энергии и силы, чем у всех остальных участников коллектива. Однако судьба решила по-своему, добавил Ильич.

— Для меня она всегда жива! — подчеркнул он.

Действующая вокалистка Little Big Соня Таюрская отметила в своем Instagram, что не знала Каст лично, но приносит соболезнования ее родным и близким.

Напомним, 1 марта стало известно о смерти 39-летней Анны Кастельянос. Полиция подтвердила, что экс-солистка рейв-коллектива была найдена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Смерть не была насильственной, заявили правоохранители. По данным СМИ, Анна умерла от сердечной недостаточности.

Читайте также: «Уставала от людей»: друг экс-участницы Little Big рассказал о ее состоянии перед смертью

смертьLittle BigИлья Прусикин
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