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Правоохранители подтвердили факт смерти экс-участницы группы Little Big
Фото: instagram/annakast

Правоохранители подтвердили факт смерти экс-участницы группы Little Big

Ростислав Зубков

Рафаэль Залян

Происшествия

В Санкт-Петербурге найдена мертвой экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос. Соответствующую информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили в пресс-службе МВД по городу.

В ведомстве отметили, что тело 39-летней певицы и актрисы нашли в ее квартире на Рыбацком проспекте.

— Расследованием этого дела занимается Следственный комитет России по Санкт-Петербургу, — уточнили в полиции.

По информации СМИ, Анну нашли волонтеры. В последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала. У женщины была третья группа инвалидности.

Помимо вокала в рейв-группе, Кастельянос занималась ведением мероприятий, а также снималась в кино. Она привлекала внимание необычной внешностью: ее рост не превышал 130 сантиметров.

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