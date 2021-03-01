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СМИ: Экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в собственной квартире
Фото: instagram/annakast

СМИ: Экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в собственной квартире

Ростислав Зубков

Рафаэль Залян

Происшествия

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишут СМИ.

По предварительным данным, тело 38-летней актрисы и певицы было обнаружено в квартире на Рыбацком проспекте. Как пишет Telegram-канал Mash, Кастельянос нашли волонтеры. В последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала. У женщины, как известно, была третья группа инвалидности.

Согласно сведениям Telegram-канала «112», смерть носит естественный характер. Насильственных следов не выявлено.

Помимо вокала в рейв-группе, Кастельянос занималась ведением мероприятий, а также снималась в кино. Она привлекала внимание необычной внешностью — ее рост не превышал 130 сантиметров.

В ГУ МВД по Северной столице «Вечерней Москве» сказали, что информация о данном происшествии уточняется.

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