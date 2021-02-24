«Жила в своем мире, увлекалась голоданием»: что известно о скончавшейся в Москве писательнице Шелдон

Фото: https://vk.com/adelinesheldon

Писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в доме на юго-западе Москвы. Вероятно, девушка стала жертвой модных диет.

В полицию 22 февраля обратился владелец квартиры Сергей (имя изменено — прим. «ВМ») в районе Зюзино. Он рассказал, что два года у него проживала 20-летняя Аделина Шелдон.

По словам мужчины, квартирантка была замкнутой, но очень интеллигентной.

— Доброжелательная, воспитанная, начитанная, вежливая. Если можете себе представить курсистку XIX века, то это она. В современном мире таких встретить сложно. Очень загадочная, крайне странный персонаж. Привычек особых не было, как и большого круга общения, — рассказал мужчина корреспонденту «Вечерней Москвы».

У Аделины постоянно были финансовые сложности, сообщил Сергей. Она часто не платила за квартиру.

— Она не рассказывала, чем занимается. Знал, что она вечно сидела в интернете, практически не выходя из квартиры. А если и выходила, то подышать свежим воздухом, пройтись вокруг дома, в ближайший парк или магазин. Первый год аренды все было нормально. Были задержки с оплатой, но она всегда все гасила. Мы все понимали — девушка молодая. Было приятно общаться с хорошим человеком. Год назад она заехала к нам второй раз. Говорила, что сейчас денег нет, просила подождать: «скоро сдам работу — с вами расплачусь».

Вместе с тем хозяева квартиры не выгоняли девушку, поскольку понимали, что «ковид на дворе, с работой у всех плохо». В основном с Аделиной общалась супруга Сергея.

— Жена была на связи по вотсапу. Предлагала ей помощь в трудоустройстве. Девушка ведь статная, вполне могла бы работать моделью.

Последний раз супруга Сергея переписывалась с Аделиной 4 февраля.

— Сколько она пролежала в квартире, я не знаю. Мы не каждый день выходили на связь. Она не каждый день отвечала. Как сказали эксперты, не меньше недели. Жена с ней пыталась связаться 8–9 февраля, Аделина уже не отвечала.

20 февраля Сергей почувствовал неладное и попросил жену все выяснить. Супруга приехала, попыталась открыть дверь ключом, но поняла, что квартира заперта на щеколду. На следующий день хозяин вызвал мастера, чтобы вскрыть дверь.

— Тело было не первой свежести. Появились трупные пятна, — вспомнил собеседник «ВМ».

Только после смерти Аделины Сергей узнал, что его квартирантка писала книги.

— Фамилию Шелдон я увидел, когда нашли ее паспорт. У нее явно прослеживалась голубая кровь. Она жила в своем мире, как многие авторы проживают судьбу своих персонажей.

В квартире хозяева заметили чемодан с различными записями, включая дневники. По ним Сергей понял, что Аделина увлекалась голоданием:

— Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс.

Ранее в своих интервью девушка не раз отмечала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием.

«Вечерняя Москва» продолжает выяснять подробности происшествия.

Справка «ВМ»

Аделина Шелдон родилась на Украине. Писать начала писать в 12 лет. Училась в Эдинбургском университете по специальности «Бизнес и экономика». Является автором первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье. Занималась конным спортом, теннисом, танцами, экстремальным вождением.

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