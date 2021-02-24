Мужчину ограбили после получения эскорт-услуг в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице мужчина лишился более 60 тысяч рублей после похода к девушке легкого поведения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 24 февраля.

Москвич рассказал, что был пьян и после визита к девушке, которая оказывает интим-услуги, заснул в подъезде ее дома. Проснувшись, он обнаружил, что у него разбит мобильный телефон, а также пропали 20 тысяч рублей и наушники стоимостью около 14 тысяч рублей. Материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.

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