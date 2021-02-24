Москвич похитил более 650 тысяч рублей, оформив кредит на умершую родственницу

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россия, Москва, Гольяновская улица Карта всех событий

Мужчина в Москве похитил более 650 тысяч рублей, оформив кредит через телефон умершей родственницы. Об этом рассказала пресс-служба УВД по ЦАО.

Следствие установило, что ранее судимый 41-летний москвич обнаружил в телефоне умершей родственницы ПИН-код от банковской карты и пароль от мобильного приложения одного из банков. Мужчина оформил через телефон два кредита и обналичил денежные средства.

С заявлением в полицию обратился работник банка. Сотрудники правоохранительных органов провели разыскные мероприятия и задержали подозреваемого на Гольяновской улице. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также: Двое мужчин задержаны из-за дебоша в самолете рейса Новосибирск — Москва