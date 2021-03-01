«Уставала от людей»: друг экс-участницы Little Big рассказал о ее состоянии перед смертью

Фото: instagram/annakast

Найденная мертвой экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос в последнее время сильно болела и жаловалась на боли в спине. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал близкий друг девушки Станислав Петров. По его словам, из-за проблем со здоровьем ей было тяжело передвигаться, поэтому она «не выходила в люди» и общалась со знакомыми преимущественно в режиме онлайн.

— Мы были знакомы давно с Анютой. Она была сущим ангелом, и правда, маленький человек с большим сердцем, — признался друг актрисы. — Я ей благодарен за доброту и эмпатию, которую она проявляла к окружающим. В последнее время Анне нездоровилось очень, ей сложно было ходить, она уставала от людей. Жаль, что ее не удалось спасти.

Собеседник «ВМ» не смог уточнить точный диагноз знакомой, но поблагодарил ее за то, что она многому его научила:

— Я считаю, что Анюта и Олимпия, вторая маленькая женщина в группе Little Big, были украшениями коллектива. Очень жаль, что группа без них существует. Очень талантливая девушка была. Я горжусь тем, что все татуировки на моем теле набиты ею. Это память об Ане на всю жизнь. Очень тяжело принять и осознать эту потерю.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге волонтеры обнаружили тело экс-участница группы Little Big Анны Кастельянос. Факт смерти артистки «Вечерней Москве» подтвердили в пресс-службе МВД по городу. В ведомстве отметили, что тело 39-летней певицы и актрисы нашли в ее квартире на Рыбацком проспекте. Расследованием этого дела занимается Следственный комитет России по Санкт-Петербургу. По информации СМИ, у девушки была третья группа инвалидности, из-за чего ей было тяжело передвигаться.

39-летняя модель занималась вокалом и проводила шоу, а также принимала участие в развлекательных проектах и снималась в кино. Она привлекала внимание необычной внешностью: ее рост не превышал 130 сантиметров.

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