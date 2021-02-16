Пиар-директор Лободы пригрозила Садальскому судом за его слова в адрес певицы

Светлана Лобода стала объектом критики артиста / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Пиар-директор певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова прокомментировала высказывания актера Станислава Садальского в адрес ее подопечной после первого выпуска шоу «Голос. Дети». Она намекнула, что слова артиста попадают под одну из статей уголовного кодекса.

Бурлакова отметила, что Лобода не планирует реагировать на выпад со стороны Садальского. У певицы просто нет на это времени, потому что сейчас она занята подготовкой детей к выступлениям.

Пиар-директор звезды не знает, видела ли она пост в Instagram-аккаунте актера, где он резко высказывается в адрес артистки. Бурлакова напомнила, что недавно в России приняли закон об уголовной ответственности «за оскорбление человеческого достоинства». Она не исключает, что Лобода в будущем все же предпримет какие-то шаги, чтобы наказать Садальского.

По ее мнению пиар-директора певицы, актер просто решил пропиариться на чужом имени, ведь о нем все давно забыли.

— У нас все любят пиариться за счет других. Зато на него теперь все снова обратили внимание. В очередной раз вспомнили, кто такой Садальский, — заявила Бурлакова порталу ФАН.

Напомним, что после премьерного выпуска «Голос. Дети» Садальский написал гневный пост на своей странице в Instagram относительно Лободы. Он считает, что певица слишком откровенно оделась для участия в детской программе. Также актер посчитал, что артистка была на съемках пьяной. Садальский предложил Лободе «в следующем выпуске сесть голой в кресло».

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