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Садальский рассказал, за сколько Собчак продает рекламу 
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Садальский рассказал, за сколько Собчак продает рекламу 

Павел Гриднев

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак прорекламировала московский ресторан в своем аккаунте в Instagram за пять тысяч долларов, но при этом ни разу в нем не была, рассказал актер Станислав Садальский.

Во время посещения ГУМа актер заметил, что одно из заведений известно тем, что его рекламирует Ксения Собчак.

— Она ни разу не была в этом месте, но за пять тысяч долларов она в инстаграме прорекламировала. Я за пару бутылок бы прорекламировал, но ко мне никто не обращается, — сказал Садальский.

Видео опубликовано на Youtube.

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Станислав СадальскийКсения СобчакРеклама
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