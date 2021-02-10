«Прыгает в чулках, и это не смешно»: Красовский раскритиковал аккаунт Собчак в «ТикТоке»

Фото: youtube.com / RT на русском

Журналист Антон Красовский во время интервью с блогером Азизом Кручесом назвал не смешными, а грустными видео Ксении Собчак в «ТикТоке».

— Ксения Собчак вот, например. Она завела свой «ТикТок», но я считаю, что это просто стыдно. Бабка, ей пенсию оформлять уже, так сказать, через два года. Она даже 18 тысяч рублей, может быть, получит, но, по-моему, у нее нет стажа. И она в «ТикТоке» прыгает в чулках. И это все не смешно, это просто грустно. Это вот как если мы сейчас будем есть колбасу с майонезом, — сказал Красовский.

Видео опубликовано на Youtube.

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