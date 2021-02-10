Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Прыгает в чулках, и это не смешно»: Красовский раскритиковал аккаунт Собчак в «ТикТоке»
Фото: youtube.com / RT на русском

«Прыгает в чулках, и это не смешно»: Красовский раскритиковал аккаунт Собчак в «ТикТоке»

Павел Гриднев

Общество

Журналист Антон Красовский во время интервью с блогером Азизом Кручесом назвал не смешными, а грустными видео Ксении Собчак в «ТикТоке».

— Ксения Собчак вот, например. Она завела свой «ТикТок», но я считаю, что это просто стыдно. Бабка, ей пенсию оформлять уже, так сказать, через два года. Она даже 18 тысяч рублей, может быть, получит, но, по-моему, у нее нет стажа. И она в «ТикТоке» прыгает в чулках. И это все не смешно, это просто грустно. Это вот как если мы сейчас будем есть колбасу с майонезом, — сказал Красовский.

Видео опубликовано на Youtube.

Читайте также: «Она резковата»: Виторган высказался о разводе сына с Собчак

блогерколбасаКсения Собчак
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте