«Она резковата»: Виторган высказался о разводе сына с Собчак

Эммануил Виторган сказал, что совсем не переживал из-за развода сына / Фото: youtube.com

Актер Эммануил Виторган рассказал, что был очень рад, когда узнал об отношениях сына Максима с Ксенией Собчак. Он знал ее с детства, так как родители приходили с ней в театр, где служил артист. Позже новость о разводе пары он воспринял спокойно, так как никогда не вмешивается в дела давно взрослого наследника.

— У Ксении уникальная семья. Я до сих пор дружу с мамой Ксюши Людмилой Борисовной, мы встречаемся на всех днях рождения. Я не переживал, когда Максим развелся, потому что это его жизнь и семья. Уверен, что за годы отношений Ксения и Максим сделали что-то хорошее друг для друга, они подарили мне прекрасного внука. Ирина, моя жена, часто созванивается с Ксенией. На мой взгляд, она резковата, но, наверное, такие моменты бывают у каждого человека, — сказал Виторган в интервью на Youtube-канале.

Он отметил, что очень хорошо общается с сыном, Максим в любое время готов прийти на помощь. Также Виторган-младший тепло относится к своим маленьким сестренкам Этель и Кларе, он старается находить время, чтобы навещать их.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган стали встречаться в 2013 году. Вскоре они поженились, в 2016 году у них родился сын Платон. Но через шесть лет брака супруги развелись. У телеведущей начался роман с режиссером Константином Богомоловым, за которого она вышла замуж в 2019 году.

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