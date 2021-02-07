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«21 год вместе»: Эммануил Виторган тепло поздравил супругу с годовщиной отношений
Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

«21 год вместе»: Эммануил Виторган тепло поздравил супругу с годовщиной отношений

Никита Абрамов

Звезды

Советский и российский актер Эммануил Виторган поздравил теплыми словами свою супругу Ирину с годовщиной их отношений.

— Сегодня 21 год, как мы вместе!!! Счастье есть!!! — написал актер в своем личном блоге.

Подписчики присоединились к поздравлению и тоже оставили свои пожелания супругам.

«Будьте счастливы, здоровья вам»; «Поздравляем вас! Будьте любимыми и счастливыми!»; «Счастья и любви вам еще на долгие годы», — написали поклонники Виторганов в комментариях под постом в Instagram.

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супругаЭммануил Виторганличная жизнь
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