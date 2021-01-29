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«Такие милые!»: Виторган показал подросшего сына от Собчак
Фото: instagram.com/mvitorgan

«Такие милые!»: Виторган показал подросшего сына от Собчак

Ксения Монахова

Звезды

Российский актер театра и кино Максим Виторган поделился с поклонниками фотографией с сыном Платоном от брака с телеведущей Ксенией Собчак.

На снимке, опубликованном в Instagram, звездный отец сидит с ребенком в зале кинотеатра. Они смотрят мультфильм, который побудил Виторгана к философским мыслям.

— Очередное глубокое философское полемичное произведение Pixar, замаскированное под детский анимационный фильм. Возвышенная история о ценности жизни самой по себе. О том, что таланты и призвания, — это прекрасно, но едва ли не самый уникальный из них — талант любить жизнь, видеть красоту и быть счастливым! — написал Виторган.

Поклонники артиста остались довольны публикацией с ребенком от Собчак. Многие отметили, что сын похож на отца.

«Одно лицо»; «Какое красивое фото, вы такие милые! Максим, вы суперпапа»; «Максим, вы замечательный папа! Приятно смотреть на вас и Платона»; «Красивые и счастливые», — написали в комментариях.

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Ксения СобчакМаксим Виторгансын
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