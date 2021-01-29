«Хоть раз показала бы себя без понтов»: Рудковская похвасталась роскошным офисом

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась фотографией из своего офиса. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Рудковская сидит за просторным рабочим столом в светлом помещении. На потолке располагается огромная люстра наподобие тех, что висят в театре. На стенах — белые лепнины, от которых уходят вниз золотые полоски.

Оказалось, продюсер помогла своему супругу Евгению Плющенко отстроить ледовый дворец, организовать шоу в новогодние праздники. А теперь она готовится к открытию спортивной академии.

— Новые: шоу, треки, клипы и проекты! Открытие Ледовой Академии в Подмосковье, а затем в Москве! Мы готовим сотрудничество с крупнейшими мировыми и российскими брендами для наших артистов и спортсменов, — рассказала Рудковская.

На столе у продюсера расположились различные статуэтки и награды. Также в кабинете есть целая «стена славы» — от пола до потолка висят обложки глянцевых журналов, на которых появлялась Яна Рудковская.

Поклонники были шокированы ее роскошными пенатами. Кто-то отметил, что офис шикарен, однако нашлись и те, кому убранство помещения оказалось не по вкусу.

«Какой-то офис пафосный, особенно люстра. Музей да, дома тоже да или ресторан, но с офисом как-то в мою голову не укладывается»,«Яна, все красиво, но Вам комфортно без дневного света в кабинете? Или это снято поздним вечером?», «Яна, хоть раз показала бы себя без понтов», «Шикарный у вас офис Яна!», — написали в комментариях.

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