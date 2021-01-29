Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хоть раз показала бы себя без понтов»: Рудковская похвасталась роскошным офисом
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Хоть раз показала бы себя без понтов»: Рудковская похвасталась роскошным офисом

Ксения Монахова

Звезды

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась фотографией из своего офиса. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Рудковская сидит за просторным рабочим столом в светлом помещении. На потолке располагается огромная люстра наподобие тех, что висят в театре. На стенах — белые лепнины, от которых уходят вниз золотые полоски.

Оказалось, продюсер помогла своему супругу Евгению Плющенко отстроить ледовый дворец, организовать шоу в новогодние праздники. А теперь она готовится к открытию спортивной академии.

— Новые: шоу, треки, клипы и проекты! Открытие Ледовой Академии в Подмосковье, а затем в Москве! Мы готовим сотрудничество с крупнейшими мировыми и российскими брендами для наших артистов и спортсменов, — рассказала Рудковская.

На столе у продюсера расположились различные статуэтки и награды. Также в кабинете есть целая «стена славы» — от пола до потолка висят обложки глянцевых журналов, на которых появлялась Яна Рудковская.

Поклонники были шокированы ее роскошными пенатами. Кто-то отметил, что офис шикарен, однако нашлись и те, кому убранство помещения оказалось не по вкусу.

«Какой-то офис пафосный, особенно люстра. Музей да, дома тоже да или ресторан, но с офисом как-то в мою голову не укладывается»,«Яна, все красиво, но Вам комфортно без дневного света в кабинете? Или это снято поздним вечером?», «Яна, хоть раз показала бы себя без понтов», «Шикарный у вас офис Яна!», — написали в комментариях.

Читайте также: «Доросла, наконец»: Кристина Асмус сыграет леди Макбет в театре Ермоловой

звездыЯна Рудковскаяофис
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте