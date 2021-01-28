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«Доросла, наконец»: Кристина Асмус сыграет леди Макбет в театре Ермоловой
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Доросла, наконец»: Кристина Асмус сыграет леди Макбет в театре Ермоловой

Анастасия Волоснова

Звезды

Кристина Асмус сыграет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Об этом актриса сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Асмус выложила фотографию с режиссером спектакля Данилом Чащиным. В посте девушка рассказала о том, что сбылась ее давняя мечта. Сейчас актриса репетирует роль Леди Макбет.

— Я репетирую новый спектакль... «Леди Макбет Мценского уезда»! Я играю Леди Макбет! Моя мечта уже лет 15! «Доросла, наконец», — написала девушка.

По словам Асмус, режиссер Чащин специально для нее поставит спектакль в театре Ермоловой. Премьера постановки назначена на сентябрь, добавила актриса.

Подписчики оценили успехи Асмус и пожелали ей удачно сыграть роль.

«Обожаю эту книгу с детства, у тебя все получится!»; «Поздравляю с осуществлением мечты»; «Интересно, совпадет ли роль с вашим образом»; «Как здорово! Захотелось в Москву на спектакль»; «Так держать, творческих успехов!» — написали фанаты в комментариях.

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